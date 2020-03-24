Marketlerde mesafe uygulaması ve ürün seçme yasağı başladı



Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN'da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından, marketlerde sosyal mesafe ve elle ürün seçme yasağı uygulaması başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda, müşteri sayısının toplam alanın onda biri kadar olması kararlaştırılan marketlerde, uygulama bugün başladı. Sabah saatlerinde kentteki marketlere gidenlere, görevliler tarafından uyarı yapıldı ve aralarında mesafe bulundurmaları istendi. Ayrıca, müşterilerin sebze ve meyve reyonlarındaki ürünlere dokunmalarına izin verilmedi.

Sümerevler Mahallesi'ndeki marketin işletmecisi Bekir Yaman, yasal düzenlemelere uyarak içeriye az sayıda müşteri aldıklarını ve sosyal mesafeyi koruduklarını belirterek, "Market içerisinde müşteriler arasında birer metre uygulaması yapıyoruz. Sebze ve meyve reyonlarımızda vatandaşlar seçme yapamıyorlar. Market çalışanlarımız eldiven ve maske ile poşetlere koyarak müşterilere yardımcı oluyor" dedi. Müşteriler de uygulamadan memnun olduklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-03-24 15:03:30



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