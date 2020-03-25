Evinde yalnız olduğu sırada tüfekle intihar etti

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, Şükrü G.(56) evinde yalnız olduğu sırada av tüfeğini çenesinin altından ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, dün gece Kömür beldesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Şükrü G., evde yalnız olduğu sırada av tüfeğini çenesinin altına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma Şükrü G.'nin intihar nedenini araştırıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-03-25 12:05:17



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