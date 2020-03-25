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Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklar boşaldı

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle cadde ve sokaklar boşaldı.

Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklar boşaldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle cadde ve sokaklar boşaldı.
Gölbaşı ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında evden çıkması sınırlandırılan 65 yaş üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlar, kurallara uyarak sokakları boşalttı. Tedbir amaçlı kimsenin sokağa çıkmadığı ilçede meydanların yanı sıra cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Bazı işyeri sahiplerinin iş yerlerini açmadı. Öğle saatlerinde açılan bazı işyerleri ise erkenden kapanıyor.

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