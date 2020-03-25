Adıyaman Belediyesinden evden çıkamayan yaşlılara ‘vefa’

Adıyaman Belediyesi tarafından, Adıyaman’da evden çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Adıyaman Valiliği öncülüğünde kurulan ‘Vefa sosyal destek grubu’ için oluşturulan ekip, yaşlıların tüm ihtiyaçlarını anında karşılıyor.

Alınan kararla evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstündeki yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Adıyaman Valiliği öncülüğünde kurulan ‘Vefa sosyal destek grubuna’ tam destek veren Adıyaman Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

112, 155 ve 156 numaralı hatlara yaptıkları çağrılarla destek isteyen yaşlı vatandaşların taleplerini yerine getiren ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, salgın dolayısıyla evden çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan bu anlamlı projeye belediye olarak tam destek verdiklerini belirterek, “Oluşturduğumuz ekiplerimizle, yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Böyle zor bir dönemde oldukça önemli bir çalışma ortaya koyan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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