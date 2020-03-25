Jandarma korona nedeniyle bir köye giriş ve çıkışları yasakladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Jandarma korona nedeniyle bir köye giriş ve çıkışları yasakladı

İHA

Jandarma ekipleri Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Şahintepesi köyüne korona virüsü nedeniyle giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Jandarma korona nedeniyle bir köye giriş ve çıkışları yasakladı

Jandarma ekipleri Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Şahintepesi köyüne korona virüsü nedeniyle giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
İstanbul’dan Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Şahintepesi köyüne gelen A.Y. isimli şahıs soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği sağlık kuruluşunda korona virüsü şüphesi görüldü. Durumundan şüphelenilen şahıs Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilerek teste tabi tutuldu. Şahsın yapılan testinin pozitif çıkması nedeniyle, şahısla fiziksel temasta bulunan akraba ve yakınları takibe alındı.
52 haneli Şahintepesi köyünde 5 kişide test sonucu pozitif çıkınca güvenlik güçleri önlem aldı. Köye giriş ve çıkışları tedbir amaçlı jandarma ekipleri tarafından engellendi. Köyün camisinden vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları konusunda sık sık uyarılıyor.
Test sonuçları pozitif çıkan 5 kişinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor.
İstanbul’dan gelen aynı şahsın Kahta ilçe merkezindeki yakın akrabalarıyla bir araya geldiği ve bu akrabalarının da teste tabi tutulduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Evinde yalnız olduğu sırada tüfekle intihar etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evinde yalnız olduğu sırada tüfekle ...
Jandarma ekipleri yaşlıların ve hastaların yardımına koşuyor
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri yaşlıların ve hastaların yardımına ...
Adıyaman Belediyesinden evden çıkamayan yaşlılara ‘vefa’
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesinden evden çıkamayan yaşlılara ...
Temizlediği silahı ölümüne neden oldu
YEREL HABERLER Temizlediği silahı ölümüne neden oldu
Adıyaman’da cadde ve sokaklar köpüklendi
YEREL HABERLER Adıyaman’da cadde ve sokaklar köpüklendi
Binzet’ten korona önlemleri açıklaması
YEREL HABERLER Binzet’ten korona önlemleri açıklaması
Cami ve kurum duvarına yazılan yazıları polis sildi
YEREL HABERLER Cami ve kurum duvarına yazılan yazıları polis sildi
Yıldırım’dan ‘Evinde kal’ çağrısı
YEREL HABERLER Yıldırım’dan ‘Evinde kal’ çağrısı
(Görüntülü) ADIYAMAN Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADIYAMAN Marketteki sütleri içip, ...
Trafik ekiplerinden toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Trafik ekiplerinden toplu taşıma araçlarında korona ...
Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandı
YEREL HABERLER Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk ...
Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklar boşaldı
Adıyaman’a giriş ve çıkışlarda ‘korona’ kontrolü Adıyaman’ın giriş ve çıkışlarında araçlardaki vatandaşların ateşi ölçülüyor
YEREL HABERLER Adıyaman’a giriş ve çıkışlarda ‘korona’ ...
(Görüntülü) Adıyaman'a gelenlerin ateşleri ölçülüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman'a gelenlerin ateşleri ölçülüyor
Evinde yalnız olduğu sırada tüfekle intihar etti
YEREL HABERLER Evinde yalnız olduğu sırada tüfekle intihar etti
Sorumsuzluğunu sosyal medyada paylaşan genç yakalandı
YEREL HABERLER Sorumsuzluğunu sosyal medyada paylaşan genç yakalandı
(Görüntülü) ADIYAMAN Motosiklet hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADIYAMAN Motosiklet hırsızı, güvenlik ...
(Görüntülü) Adıyaman'da kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman'da kavga: 2 yaralı
Motosiklet hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden ...
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
(Görüntülü) Adıyaman?daki camilerden dualar yükseldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman?daki camilerden dualar yükseldi
(Görüntülü) Marketlerde mesafe uygulaması ve ürün seçme yasağı başladı (YENİDEN)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marketlerde mesafe uygulaması ve ürün ...
Gölbaşı Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Gölbaşı Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmıyor
Zabıtadan esnafa korona virüs bilgilendirme
YEREL HABERLER Zabıtadan esnafa korona virüs bilgilendirme

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X