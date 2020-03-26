Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuğa 15 gün evden çıkmama cezası

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN'da, market raflarındaki sütleri içip, lokumları yiyerek sosyal medyada paylaşan M.M.T. (15), çıkarıldığı mahkemece 15 gün evden çıkmama kararıyla ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da geçen salı günü sosyal medyada yayınlanan görüntüde, çocuk yaştaki kişinin market rafındaki sütten içip geri bıraktığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görüntülerdeki kişinin M.M.T. olduğunu saptadı. Adresi belirlenen ve 15 yaşında olduğu belirlenen M.M.T., Çocuk Şube polisleri tarafından gözaltına alındı. Sorgulamasında markette süt içip, lokum yediğini ve fenomen olmak için bu yönteme başvurduğunu, tükettiği ürünlerin parasını da ödediğini söyleyen M.M.T., 'Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 15 gün evden dışarı çıkmamasına da hükmedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-03-26 14:09:16



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