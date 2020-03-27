Sumak yok satıyor Kilosu 20 TL’den satılan sumak 40 TL’ye çıktı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Sosyal medya hesaplarından sumağın korona virüsüne karşı iyi geldiğine dair paylaşımların yapılması üzerine sumak satışlarında adeta patlama yaşanıyor. Kilosu 20 TL’den satılan sumak, 3 gün içerisinde 40 TL oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı sumağın iyi geldiğine dair sosyal medya hesaplarından paylaşımların yapılması üzerine vatandaşlar sumak satıcılarına koştu. Yoğun talep gören sumak Adıyaman piyasasında neredeyse bitti. Daha önceden nadir satılan ve kilosu 20 TL olan sumak, korona virüsüne iyi geldiğine dair paylaşımların yapılmasıyla adet yok satıyor. Piyasada tükenmek üzere olan sumak, Adıyaman’da, 40 TL’ye kadar yükseldi. Kan şekerine, eklem hastalıklarına, kalp rahatsızlıklarına, sindirim sistemine, harareti gidermeye, ateşi düşmesine, karaciğere ve idrar söktürücü özelliğe sahip olduğu bilinen sumak, satıcıları tarafından da neredeyse bulunamıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.