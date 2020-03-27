Milletvekili Tutdere’den kıyılmış sarmalık tütünle ilgili açıklama

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman tütünüyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Tütünde ÖTV indirimi sorunu çözmeye yetmediğini vurgulayarak açıklamalarda bulunan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ÖTV indiriminin yeterli olmadığını kaydetti. Milletvekili Tutdere, “ÖTV indirimi uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz ve istediğimiz bir gelişmeydi. Ancak tütünle ilgili her şey tamamlandı gibi bir havaya kapılmak doğru değildir. Sarma tütünle ilgili yasal çalışmalar tamamıyla bitirilmemiştir. Kaçakçılık kanunundaki üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası devam ettiği sürece yapılmış olan çalışmaların bir anlamı olmayacaktır. Kooperatiflerin kurulması, ürettikleri ürünlerin pazarlanması ve diğer hususlara ilişkin ilgili yönetmeliklerin de bir an evvel çıkartılması gerekiyor. Bunun için zamana ihtiyaç vardır. Önümüzde kalan kısa süre içerisinde hapis cezasının tamamen kaldırılması veya hiç olmazsa yürürlük tarihinin en az iki yıl daha ertelenmesi gerekir. Bu yapılmadığı sürece risk devam etmektedir. Bu nedenle bütün Adıyaman’ın ekmeğine sahip çıkmaya devam etmesini bekliyoruz. Çünkü rehavet kaybettirir” dedi.

Sahada başlattıkları mücadeleyi Türkiye Büyük Millet Meclisinde sürdürmeye devam ettirdiklerini de belirten Milletvekili Tutdere, “Adıyaman çiftçisi, tütün üreticisi mevcut yasakların kalkmasını, tütünün özgürleşmesini beklerken yaklaşık üç yıl önce meclise getirilen bir torba yasa ile geleneksel tütün alım satımının tamamen yasaklanması ve 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getirilmesi ile karşı karşıya kaldı. O gün sahada tütün üreticilerimizle birlikte Adıyamanlının ekmeğinden, aşından, işinden elinizi çekin demiştik. Bu konudaki hassasiyetlerimizi dile getirmiştik. Sesimizi kısmen de olsa duyurmuş ve torba kanunda bir takım değişikliklerin gerçekleşmesini tüm hemşehrilerimizle birlikte sağlamıştık.

Sahada başlattığımız tütün mücadelesini milletvekili seçildiğimiz günden bu yana TBMM çatısı altında da sürdürüyoruz. Meclis kürsüsünde defalarca Adıyaman tütününü ve tütün üreticilerinin sıkıntılarını gündeme getirerek taleplerimizi ilettik. Bunun dışında bütçe görüşmelerinde, komisyon toplantılarında ve basın açıklamalarıyla ÖTV indiriminin yapılması, öngörülen hapis cezasının kaldırılması için ilgili bakanlıklara ve cumhurbaşkanına çağrılar yaptık. Bu konuda göstermiş olduğumuz gayretler neticesi 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 554 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sarmalık tütüne uygulanacak Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) yüzde 40’a indirilmiş olması başta tütün üreticilerimiz ve ilimiz ekonomisi adına sevindiricidir. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ancak bu indirim tek başına yeterli değildir.

Daha önce tütündeki hapis cezasının kaldırılmasına ilişkin vermiş olduğumuz kanun teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Ancak biz bu konudaki ısrarcılığımızı sürdüreceğiz. Adıyaman’ın ekmeği, aşı olan tütün tamamen özgürleşinceye kadar çalışacağız. Tütün üreticilerimiz lehinde gerekli yasal çalışmalar yapılıncaya, tütüncüler için büyük tehdit olan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını öngören yasa ortadan kaldırılıncaya kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

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