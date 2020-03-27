Polisten kalabalığa megafonlu ‘mesafeli kal’ uyarısı Adıyaman'da işlem yapmak için PTT'ye gelen vatandaşlar uyarılara aldırış etmedi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Adıyaman PTT İl Müdürlüğüne işlem yapmak üzere gelen yoğun kalabalığa polis ekipleri defalarca ‘Mesafeli kalın’ çağrısı yapmasına rağmen kimse uyarılara aldırış etmedi.

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan PTT Adıyaman İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, görevliler tarafından 35’er kişilik gruplar halinde içeriye alındı. Korona virüsü nedeniyle içeriye gruplar halinde alınan kişiler işlemlerini gerçekleştirirken, bahçede bekleyen kalabalığa ise polis ekipleri megafondan ‘Sosyal mesafenizi koruyun’ çağrısı yaptı. Polis ekiplerinin defalarca ikaz etmesine rağmen vatandaşlar uyarıya aldırış etmedi. PTT önündeki yoğunluk saatlerce sürdü. Çoğu vatandaşın para çekmek ve faturalarını yatırmak için geldiği öğrenildi.

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