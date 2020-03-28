Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Adıyaman’ın Gerger ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kaza, GergerKahta karayolu üzerinde meydana geldi. Gerger’den Kahta istikametine ilerleyen Hamit Manga yönetimindeki 02 FC 345 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü ve kardeşi Hüseyin Manga yaralandı. Yaralılar Gerger Devlet Hastanesine 112 ile kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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