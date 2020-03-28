Güvenlik güçleri vatandaşları seyahat konusunda bilgilendiriyor

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İçişleri Bakanlığının korona virüsü tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculuk ile ilgili genelgesi hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığının 28.03.2020 tarihli korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığı ile ilgili ek genelge çerçevesinde, otobüs seferlerinin durdurulması ve izinsiz yolculukların önlenmesi hakkında uygulama noktalarında vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Polis ve jandarma ekipleri kendi uygulama noktalarında vatandaşları genelge konusunda bilgilendirerek, seyahat etmemeleri ve evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.