Odunlukta çıkan yangın korkuttu

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi 1386 sokakta Vedat Tekil’e ait evin bahçesinde bulunan odunluktan bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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