Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Adıyaman’da, jandarma ekipleri tarafından gümrük kaçağı makaronlara ve tütün sarma yapraklarına el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapmış oldukları istihbarı çalışmalar neticesindeki Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe girişinde takibe aldıkları İ.T., idaresindeki aracı durdurdu. Burada aranan araç içerisinde 45 koli markasız, faturasız gümrük kaçağı makaron ile çok sayıda tütün sarma yaprağı ele geçirildi. Makaron ve yapraklara el konulurken İ.T., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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