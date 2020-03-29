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Adıyaman'da 5 bin kaçak üretim maske ele geçirildi

DHA

Adıyaman'da 5 bin kaçak üretim maske ele geçirildi


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, polis tarafından tekstil imalathanesine düzenlenen operasyonda 5 bin kaçak üretim maske ele geçirildi. İşletme sahibi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, organize sanayi bölgesinde kaçak olarak maske üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Tekstil imalathanesine operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır 5 bin maske ele geçirdi. Maskelere el konulurken, işletme sahibi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-03-29 18:15:14

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