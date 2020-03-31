Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri 1 aylık maşını ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 maaşını bağışlayarak destek verdi. Korona virüsten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘Biz bize yeteriz’ sloganıyla başlatılan kampanyaya her geçen dakika destek büyüyor.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, 1 aylık maaşını bağışladığını ve bunun yanında kurum çalışanları arasında da bu kampanyaya destek konusunda çalışma yapıldığını dile getirdi.

Işık, böyle günlerde milletin birbirine sımsıkı sarılarak bir ve beraber olunması gerektiğine dile getirdi.

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