Yeniden - Nemrut´a ziyaretçi yasağı 1 ay uzatıldı

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman),(DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı´na, koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart1 Nisan tarihleri arasında getirilen ziyaretçi yasağı, Nisan ayı sonuna kadar uzatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 12 Mart1 Nisan 2020 tarihleri arasında müze ve ören yerleri ziyarete kapatıldı. Bu kapsamda aynı tarihler arasında Nemrut Dağı'na girişler de yasaklandı. Alınan ziyaretçi yasağının uzatılmasıyla birlikte Nemrut Dağı da Nisan ayı sonuna kadar turizme kapalı kalacak.

Nemrut Dağı'nın yanı sıra ilçedeki önemli turizm yerlerinden Karakuş Tümülüs´ü, Tarihi Cendere Köprüsü ve Arsemia Ören yeri de turistlere kapılarını kapalı tutuyor. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Kahta Haci BOZKURT

2020-03-31 14:24:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.