Adıyaman sele teslim Caddelerin göle döndüğü Adıyaman’da bir evin duvarı çöktü

Şiddetli yağmur yağışı Adıyaman’da cadde ve sokakları göle çevirdi; yağmur bir evin duvarını yıktı.

Adıyaman’da dün geceden itibaren etkili olan yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabaha karşı şiddetini arttıran yağmur sele neden oldu. Metrekareye 35 kilogram yağışın düştüğü Adıyaman merkezde toprak ve taşlar nedeniyle rögarlar tıkanınca sel oluştu.

İkinci Çevre Yolu ile Birinci Çevre Yolu arasındaki TOKİ yolunda tıkanan alt yapı nedeniyle sular rögarlardan fışkırdı. Göle dönen cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Adıyaman Eğriçayı yağan yağmur nedeniyle coştu. Akan sular kanala sığmadı. Eğri Çayı üzerindeki Karaali köprüsü giderinde tıkanma olunca köprüde ulaşım durdu. Polis ekipleri köprüden Altınşehir yönüne geçişe bir süre izin vermedi. Belediye ekipleri tıkanın gideri açarak suyu tahliye etti.

Yağışlar nedeniyle Musalla Mahallesi 1431 sokak No.34’de öğrencilerin kaldığı toprak evin duvarı yıkıldı. Duvarın yıkıldığı esnada kimsenin içeride olmaması olası can kaybını önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak, sokağı şerit çekip yaya ve araç ulaşımına kapattı.

Yağışlar nedeniyle ayrıca AdıyamanGölbaşı Karayolu 18. kilometresinde sel suları nedeniyle taş ve toprağı yola sürüklendi. Karayolları ekipleri yolu temizleyerek ulaşıma açtı.

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