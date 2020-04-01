Adıyaman'da 'kaçak kazı' operasyonu: 4 gözaltı

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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı.

Besni'ye bağlı Oyratlı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Bölgede operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla M.K., M.E., A.B. ve B.E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma karakoluna götürülürken, kazıda kullanılan malzemeler de ele geçirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2020-04-01 13:34:58



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