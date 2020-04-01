Jandarma, yaşlı kadının ilaçlarını 'drone' ile bahçesine bıraktı

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Mahir ALAN/ TUT (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan Nazife Oruç'un (70) ilaçları jandarma tarafından drone ile evinin bahçesine bırakıldı.

Havutlu köyünde yalnız yaşayan Nazife Oruç, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindekilere uygulanan dışarı çıkma yasağından ötürü biten ilaçlarını alamadı. Dışarı çıkamayan Oruç ilaçlarını alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri yaşlı kadının kullandığı ilaçları eczaneden temin etti. Köye giden jandarma, yaşlı kadının Aksu Çayının karşı yakasındaki evine ilaçları drone yardımıyla ulaştırdı. Drone ile ilaçlarını alan Oruç, jandarmaya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Tut Mahir ALAN

2020-04-01 19:26:00



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