Elektrik kontağı yangına neden oldu

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan Aynur Yıldırım’a ait evde çıktı. Evden dumanların çıktığı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde yangına müdahale etti. Yangının mutfakta bulunan buzdolabının prizinden kaynaklanan elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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