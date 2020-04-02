Adıyaman'da kritik bölgeler dezenfekte ediliyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında il merkezinde bulunan kritik noktalarda temizlik çalışması yapan Adıyaman Belediyesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin bahçesini de deterjanlı ve tazyikli suyla yıkadı.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, şehirdeki kritik noktalar arasında yer alan hastanelerde de temizlik ve dezenfekte çalışması yaptıklarını belirterek, “Adıyaman Belediyesi olarak tedbirlerimizi arttırarak sürdürüyor. Korona virüse karşı vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı her yeri dezenfekte eden ekiplerimiz, özellikle kritik noktalar arasında bulunan hastanelerde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda daha önce Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmasını şimdide Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde gerçekleştiren ekiplerimiz, hastanenin bahçesini deterjanlı ve tazyikli suyla yıkadı” diye konuştu.

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