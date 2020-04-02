Zabıta ekipleri, fırınlarda denetim yaptı

Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli teknik personelle birlikte fırınlarda hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı konusunda denetim yaptı.

Şehir merkezindeki pide fırınlarında gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, halkın sağlığı için gıda sektöründeki iş yerlerine yaptıkları denetimlere ara vermeden devam ettiklerini belirterek, bu denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Vatandaşlar da yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten dolayı gerçekleştirilen denetimler biraz olsun içimizi rahatlatıyor. İnşallah alınan bu tedbirlerle virüs etkisini arttırmadan kurtuluruz” diye konuştu.

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