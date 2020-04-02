Sosyal mesafe uygulanınca kuyruk uzadı Adıyaman’da polis ekipleri sosyal yardım parası almak isteyenlerin sağlığı için önlemleri arttırdı

Adıyaman’da sosyal yardım parasını almak isteyen vatandaşların sosyal mesafeye uymaları için polis tedbirleri arttırınca kuyruk uzadı.

Önceki gün dağıtılmaya başlanan bin TL sosyal yardım parasını almak isteyen vatandaşlar PTT şubelerine akın etti. Korona virüsünden dolayı sosyal mesafe uyarılarına aldırış etmeden PTT ve banka şubeleri önünde yoğunluk ve yığılmalar yaşanınca polis tedbirleri arttırdı.

PTT ve banka şubelerinde görev yapan polis sayısı arttırılarak, bariyerler konuldu. Bariyerler içerisinde sosyal mesafeye uyulması için polis ekipleri megafonla sürekli uyarı yaptı. Önceki güne göre tedbirleri arttıran polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafeyi korumalarını sağladı. Sosyal mesafe korununca şubeden işlem yaptırmak isteyen vatandaşların bekleme süresi de uzadı.

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