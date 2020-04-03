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Adıyaman'da iş adamlarından örnek davranış Maddi durumu zayıf ailelere gıda yardımı yapılıyor

İHA

Korona virüsü salgını nedeniyle bir araya gelen Adıyamanlı iş adamları ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyor.

Adıyaman'da iş adamlarından örnek davranış Maddi durumu zayıf ailelere gıda yardımı yapılıyor

Korona virüsü salgını nedeniyle bir araya gelen Adıyamanlı iş adamları ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyor.
Adıyamanlı iş adamlarının örnek davranışı sonucu 5 gün içerisinde 720 aileye 72 bin TL'lik gıda yardımında bulunuldu. Yağ, şeker, bulgur, simit, salça gibi temel gıda maddelerinin yer aldığı paketler, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.
Gıda yardım paketlerinin dağıtımı esnasında yığılma olmaması için olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Dağıtım öncesi vatandaşların kimlikleri görevliler tarafından toplandıktan sonra isimleri okunarak paketler dağıtıldı.
İş adamlarından ya da hayırseverlerden nakit para kabul etmediklerini, sadece hazırlanan ve kendilerine teslim edilen gıda paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını dile getiren Adıyamanlı iş adamı Mustafa Küçükkaya, “Herkes birbirine yardımcı olacak. Yakınlarına, akrabalarına, ihtiyaç sahibi olanlara yardımcı olmak zorunda, bu bizim en büyük sorumluluğumuz, bu bizim için büyük bir sınav. Şu anda zengin fakir yok. Sağlıklı insan var bir de sağlıksız insan var. Bu korona virüsü bizlere çok büyük bir ders verdi. Herkesin dayanışma içerisinde birbiriyle lokmasını paylaşması gerekiyor. Buradan yardımlarını esirgemeyen bütün iş adamı arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra konuşan Medya Trend Fuar ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül ise “Bir çok arkadaşım bu iyilik harekatına katılarak yardımda bulunarak ellini taşın altına koydu. Bizler de elimizden geleni her şekilde bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak için gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.
İş adamı Mustafa Gül ile iş adamı Mustafa Küçükkaya, maddi yardım kabul etmediklerini ve gıda paketi yardımında bulunmak isteyen kişilerin 0537 607 65 00'ı aramalarının yeterli olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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