(Görüntülü) Adıyaman'da Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı, koronavirüs tedbiri için kapatıldı

ADIYAMAN'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldıklarını belirtti. Halkın salgından koruması ve virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla 10.00-19.00 saatlerinde bazı caddelerin trafiğe kapatılmasına karar verildiği kaydedildi. Kararın ardından yaya ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı ile Mimar Sinan Parkı önündeki kavşak arası, bu sabah saatlerinde polis barikatları ile kapatıldı. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman

2020-04-03 11:37:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.