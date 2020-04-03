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CHP’den Sağlık Müdürlüğüne bin adet koruyucu tulum

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bin adet koruyucu tulum bağışlandı.

CHP’den Sağlık Müdürlüğüne bin adet koruyucu tulum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bin adet koruyucu tulum bağışlandı.
Korona virüs salgını dolayısıyla sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet ve partinin yönetim kurulu üyeleri alınan bin adet tulumu İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz’e teslim etti.
Korona virüsüne karşı koruyucu tulumları teslim eden CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, “Korona virüsü yapılan savaşa katkı vermek adına en önde savaşan sağlık çalışanlarına destek olmak istedik. Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere ile birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde partimizin kıymetli büyüklerinden olan Mehmet Karahan tarafından bin adet tulum alımı yapıldı.
Mehmet Karahan tarafından bizlere gönderilen tulumları alarak İl Sağlık Müdürlüğümüze getirerek bağışladık. Bu durum da halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde bulunması gerekmektedir. CHP tüm Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman’da da üzerine düşen toplumsal dayanışma görevini her zaman yerine getirmekte ve getirme noktasında bundan sonrada hep hazır olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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