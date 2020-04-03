PTT şubelerinin önü boş kaldı Sosyal yardımların evde yapılmasıyla ilgili kararından haberdar olmayanlar şubeye geldi

Sosyal yardım ödemelerinin evde yapılması ile ilgili kararın ardından vatandaşlar PTT şubelerinin önünü boş bıraktı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde PTT aracılığıyla bin TL sosyal yardım yapılıyor. PTT şubelerinin önünde sosyal yardım alacak kişilerin sosyal mesafe kuralının uygulanamaması üzerine sosyal yardım ödemelerinin hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılması kararı alındı. Önceki günlerde aşırı yoğunluk yaşayan PTT şubeleri alınan kararın ardından kapandı. PTT şubelerinin önü boş kalırken, karardan haberdar olmayan bazı vatandaşlar da vardı. Yardım parasını almak için gelen vatandaşlara görevliler durumu anlattı. Vatandaşlar yardım parasını alamadan eli boş döndü.

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