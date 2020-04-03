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Emekli maaşının 650 TL'sini bağışladı

DHA

Emekli maaşının 650 TL'sini bağışladı


Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek isteyen Yusuf Turgut (72), aldığı emekli maaşının 650 TL'sini kampanyaya bağışlamak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti.
Adıyaman'da oturan emekli Yusuf Turgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na, emekli maaşının bir kısmını vererek destek oldu. 65 yaşından büyük olduğu için evden çıkamayan Turgut, Adıyaman Valiliği'nce oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak kampanyaya destek vereceğini söyledi ve grubu yaşadığı Siteler Mahallesi'ndeki evine davet etti. Turgut eve gelen görevlilere çektiği 1600 TL'lik emekli maaşının 650 TL'sini kampanyanın destek hesabına yatırılması için teslim etti. Parayı alan görevliler, kampanya hesabına yatırarak Turgut'a bilgi verdi. 
Emekli bir vatandaş olarak bu kervana kendisinin de katkıda bulunmak istediğini belirten Yusuf Turgut, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın öncülüğünde yurt genelinde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' 'Milli Dayanışma Kampanyası'na emekli bir vatandaş olarak bir nebze de olsa destek olmak ve bu çorbada bizim de tuzumuzun olması için emekli maaşımdan 650 TL bağışlıyorum. İnsanlarımızın birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde vatanımızın ve milletimizin hem görev olarak hem de maddi olarak yanındayız" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-04-03 21:55:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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