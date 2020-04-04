Kahta Adliyesi'nde korona virüs tedbirleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kahta Adliyesi'nde korona virüs tedbirleri

İHA

Adıyaman'ın Kahta Adalet Sarayı'nda yeni tip korona virüs (Kovid19) önlemleri kapsamında her yer dezenfekte edildi.

Kahta Adliyesi'nde korona virüs tedbirleri

Adıyaman’ın Kahta Adalet Sarayı'nda yeni tip korona virüs (Kovid19) önlemleri kapsamında her yer dezenfekte edildi.
Yurt genelindeki Kovid19 tedbirleri çerçevesinde Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) aldığı tavsiye kararı üzerine kent genelindeki tüm mahkemelerin duruşmalarının bir süreliğine ertelendiği duyuruldu. Acil ve özel durumların görülmesine ise devam ediliyor. Kovid19 tedbirleri çerçevesinde titizlikle sürdürülüyor.
Kahta Adliye sarayında korona virüs tedbirleri çerçevesinde duruşma salonları, kalem, arşiv, asansör ve bütün binada dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.
Her katta gerçekleştirilen işlem özel koruma kıyafetli ve maskeli temizlik görevlileri tarafından yapılıyor.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümlere el dezenfektanları konularak bilgilendirme afişleriyle salgına karşı farkındalık oluşturuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşının 650 TL'sini bağışladı
YEREL HABERLER Emekli maaşının 650 TL'sini bağışladı
Adıyamanlı vatandaşlardan ‘Milli dayanışma kampanyasına’ destek
YEREL HABERLER Adıyamanlı vatandaşlardan ‘Milli dayanışma ...
Adıyaman Belediyesi esnafa borçlarını ödeyecek
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi esnafa borçlarını ödeyecek
Samsat’ta depremzede vatandaşlara yardım paketleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Samsat’ta depremzede vatandaşlara yardım paketleri ...
Sosyal yardımlar kapı kapı dağıtılıyor
YEREL HABERLER Sosyal yardımlar kapı kapı dağıtılıyor
PTT şubelerinin önü boş kaldı Sosyal yardımların evde yapılmasıyla ilgili kararından haberdar olmayanlar şubeye geldi
YEREL HABERLER PTT şubelerinin önü boş kaldı Sosyal yardımların evde ...
Duyarlı vatandaş anne köpeğin çaresizliğine dayanamadı
YEREL HABERLER Duyarlı vatandaş anne köpeğin çaresizliğine ...
Adıyaman’da bazı caddeler trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da bazı caddeler trafiğe kapatıldı
Köylerde dezenfekte işlemleri sürdürülüyor
YEREL HABERLER Köylerde dezenfekte işlemleri sürdürülüyor
Sincik ilçesinde yaşlıların ihtiyaçları tek tek karşılanıyor
YEREL HABERLER Sincik ilçesinde yaşlıların ihtiyaçları tek tek ...
CHP’den Sağlık Müdürlüğüne bin adet koruyucu tulum
YEREL HABERLER CHP’den Sağlık Müdürlüğüne bin adet koruyucu tulum
(Görüntülü) Adıyaman'da Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı, koronavirüs tedbiri için kapatıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman'da Gölbaşı Caddesi ve Sümer ...
Adıyaman'da Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı, koronavirüs tedbiri için kapatıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı, ...
Adıyaman'da iş adamlarından örnek davranış Maddi durumu zayıf ailelere gıda yardımı yapılıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da iş adamlarından örnek davranış Maddi ...
Adıyamanlı iş adamı Milli Dayanışma Kampanyası’na 300 bin TL bağışladı
YEREL HABERLER Adıyamanlı iş adamı Milli Dayanışma Kampanyası’na 300 ...
(Görüntülü) Adıyaman'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman'da şiddetli yağış hayatı olumsuz ...
Adıyaman'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Adıyaman'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman’da yollar göle döndü
YEREL HABERLER Adıyaman’da yollar göle döndü
Sosyal mesafe uygulanınca kuyruk uzadı Adıyaman’da polis ekipleri sosyal yardım parası almak isteyenlerin sağlığı için önlemleri arttırdı
YEREL HABERLER Sosyal mesafe uygulanınca kuyruk uzadı Adıyaman’da ...
Zabıta ekipleri, fırınlarda denetim yaptı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri, fırınlarda denetim yaptı
Adıyaman'da kritik bölgeler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da kritik bölgeler dezenfekte ediliyor
Samsat vefa sosyal destek grubu çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Samsat vefa sosyal destek grubu çalışmalarına devam ...
Adıyaman Belediyesi, mahalleri tek tek temizliyor
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi, mahalleri tek tek temizliyor
Samsat’ta balık avlayanlara göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Samsat’ta balık avlayanlara göz açtırılmıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X