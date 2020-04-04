Kahta Adliyesi'nde korona virüs tedbirleri

Adıyaman’ın Kahta Adalet Sarayı'nda yeni tip korona virüs (Kovid19) önlemleri kapsamında her yer dezenfekte edildi.

Yurt genelindeki Kovid19 tedbirleri çerçevesinde Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) aldığı tavsiye kararı üzerine kent genelindeki tüm mahkemelerin duruşmalarının bir süreliğine ertelendiği duyuruldu. Acil ve özel durumların görülmesine ise devam ediliyor. Kovid19 tedbirleri çerçevesinde titizlikle sürdürülüyor.

Kahta Adliye sarayında korona virüs tedbirleri çerçevesinde duruşma salonları, kalem, arşiv, asansör ve bütün binada dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Her katta gerçekleştirilen işlem özel koruma kıyafetli ve maskeli temizlik görevlileri tarafından yapılıyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümlere el dezenfektanları konularak bilgilendirme afişleriyle salgına karşı farkındalık oluşturuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.