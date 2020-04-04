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Sağlıkçılardan karantinadaki hastalara 'halay'lı moral

DHA

Sağlıkçılardan karantinadaki hastalara 'halay'lı moral


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire ve sağlık personeli, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan hastalara halay çekerek moral verdi. Cep telefonu kamerasına kaydedilen halay görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire ve sağlık çalışanları, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve karantinaya alınan hastaların tedavisini yaparken çalınan müzikler eşliğinde halay çekerek bu kişilere moral verdi. Cep telefonu kamerasına kaydedilen o anlarda ise koruyucu kıyafetler ve maske ile halay çekerek odalara giren sağlık çalışanlarının hastaların ateşlerini ölçerek kontrollerini yaptığı görüldü.
Sosyal medyada yayılan görüntüler binlerce kişi tarafından büyük beğeni topladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-04-04 22:20:35

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