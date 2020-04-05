Atış poligonunda yangın

Adıyaman atış poligonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sitilce mevkiinde bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı atış poligonunda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden görevlilere alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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