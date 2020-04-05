Besni´de kaçak kazıya 6 gözaltı

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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oyratlı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giderek inceleme yapan ekipler, kaçak kazı yapan İ.G., A.T., A.G., M.G., V.G., ve B.K.´yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Beraberinde kazıda kullanılan malzemeler ile yakalanan şüpheliler, sorgulanmak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2020-04-05 19:56:19



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