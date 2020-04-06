Belediye işçisi, evinde ölü bulundu

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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde, yalnız yaşayan belediye çalışanı Nuri Cindemir (47), evinde ölü bulundu.

Besni Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü´nde görevli Nuri Cindemir, işe gitmeyince durumdan şüphelenen arkadaşları, Yukarı Sarhan Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evine geldi. Arkadaşları, kapıyı defalarca çalmasına rağmen Cindemir açmayınca polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak, girdikleri evde Cindemir'i yatağında hareketsiz buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Cindemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Nuri Cindemir´in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2020-04-06 12:13:35



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