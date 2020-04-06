Kahta İHH’dan yardım çağrısı

Adıyaman’ın Kahta İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından ilçedeki yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için ‘Kahtam Şimdi Dayanışma Vakti’ kampanyası başlattı.

Kahta İnsani Yardım Derneği (İHH) Başkanı Mehmet Güllü Orman, ‘Kahtam Şimdi Dayanışma Vakti’ yardım kampanyası başlattığını belirterek özellikle yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulanan Kahta İHH Başkanı Mehmet Güllü Orman, “Kahta İHH olarak ilçemizde ‘Kahtam Şimdi Dayanışma Vakti’ yardım kampanyası başlattıklarını başlattık. Bu anlamda özellikle, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalışıyoruz. Kahta Vefa Sosyal Destek Grubu Stk temsilciliğini Kahta İHH ve Kahta TÜGVA yapmaktadır. Kahta Vefa Sosyal Destek Grubu üzerinden başvurularını yaparak bizlere verilen listeler doğrultusunda yardımlarımızı yapacağız. İHH, 30 yıldır dünyada 135 ülke ve Türkiye'de ciddi yardımlar yapmaktadır. Bu süreç ile beraber çok acil bölgeler dışındaki yardımlarımızı ülkemize kaydırdık. Önce kendi çevremizden başlayarak ihtiyaç sahibi kişilere ulaşalım. Kahta İHH olarak biz de onların yanında olacağız. Bu kampanya Ramazan ayına kadar devam edecek. Kahta’mızın bütün hayır severlerini, Kahta’mızın iş insanlarını, Stk'larını, kanaat önderlerini, siyasetçilerini, kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

Hedeflerinin bin aileye ulaşmak olduğunu vurgulayan Başkan Orman, “Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bir ihtiyacı varsa bizlere ulaşsın. Şu anda 100 kumanya hazırladık. Bu paketleri yetim, işsiz kalan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak. Hedeflerinin ilk etapta 500 aile daha sonra da 500 aile daha olmak üzere toplam bin aileye ulaşmaktır” diye konuştu

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