Adıyaman’da internet medyası bir araya geliyor

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde internet medya birimi kurularak başkanlığına Mehmet Cihan Akbilek getirildi.

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna bağlı olan AGC bünyesinde yeni yapılanmadan dolayı internet gazetecilerini bir araya toplamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Dişkaya, TGK genel merkezin talimatıyla bu yapının temelinin atıldığını belirterek, Mehmet Cihan Akbilek başkanlığında bu oluşumun gerçekleştirileceğini ifade etti.

Adıyaman İnternet Medya Birimi Başkanı Mehmet Cihan Akbilek yaptığı açıklamada, “Amacımız Adıyaman’da yayın hayatını sürdüren internet haber siteleri ile kurumsal yayın yapan internet medyasını bir cemiyet altında toplamak bu alanda hizmet veren internet haberciliğini mesleki bir uzmanlık dalı haline getirmektir. Cemiyetimizin en büyük görevi tüm internet medyasının yasal haklarına erişmesinin yanı sıra haberciliğin yayın kuraları doğrultusunda görevlerini ifade etmesidir” diye konuştu.

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