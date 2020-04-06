Sağlık çalışanlarına pasta sürprizi Hayat kurtarmak için kendilerini riske atan sağlıkçılara anlamlı sürpriz

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Adıyaman’da özveriyle çalışarak hayat kurtarmaya devam eden sağlık çalışanlarına pasta sürprizi gerçekleştirildi.

Hayat kurtarmak için kendi sağlıklarını riske atarak bir an olsun işlerini bırakmayan sağlık çalışanlarına moral vermek için Hedef Kızıl Elma Derneği tarafından pasta sürprizi düzenlendi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına pasta sürprizi yapan Hedef Kızıl Elma Derneği Başkanı Atilla Akan ile dernek üyeleri, sağlık çalışanlarına karanfil de takdim etti. Pasta ikramlarının yaklaşık 1 hafta boyunca devam edeceği belirtilirken sağlık çalışanları sürprizden dolayı dernek yönetimine teşekkür etti. Kesilen pasta sonrası sağlık çalışanları alkışlandı.

Her daim sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyleyen Başkan Atilla Akan, “Hedef Kızıl Elma Derneği Başkanı olarak korona virüsünden dolayı sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını düzeltmek, onlara moral vermek için yanlarında bulunduk. Yaş pasta ikramımız oldu. Etkinliğimiz bir hafta boyunca devam edecek. Allah bütün sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. İnşallah bu illet virüsten Türkiye Cumhuriyeti olarak inşallah hepimiz kurtuluruz” diye konuştu.

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