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Başkan Turanlı’dan Berat Kandili mesajı

İHA

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Turanlı’dan Berat Kandili mesajı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan İbrahim Yusuf Turanlı mesajında, “Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçmekteyiz. Toplumsal duyarlılığı ve hassasiyeti her zaman bizlere hatırlatan mübarek kandil gecelerimizin insanımıza daima birliği ve kardeşliği hatırlatması çok önemlidir. Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkanı sağlar. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Berat Kandilini kutlar, tüm dünyayı esir alan Kovid19 hastalığının son bulmasını Cenabı Allah'tan dilerim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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