Adıyamanlı esnaftan örnek davranış

Adıyamanlı bir esnaf korona virüsünden dolayı yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanlarına tatlı ikramında bulunarak örnek bir davranış sergiledi.

Adıyaman’da, esnaflık yapan Cengiz Özkan, dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsü salgınında biran olsun hayat kurtarmak için geri adım atmayan ve hayatlarını riske atarak vatandaşların sağlıklı olması için özveriyle çalışan sağlık çalışanları için etkinlik düzenledi. Özkan, etkinlik kapsamında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adıyaman Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görev yapan bütün sağlık çalışanlarına tatlı ikramında bulundu. Çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına tek tek teşekkür eden ve onlara tatlı ikramında bulunan Cengiz Özkan, böyle bir etkinliği sağlık çalışanlarına moral vermek ve onları motive etmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

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