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Koyununu ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına bağışladı

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaş kendisine ait koyunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Biz bize yeteriz' kampanyasına bağışladı.

Koyununu ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına bağışladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaş kendisine ait koyunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına bağışladı.
Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünde güvenlik korucusu olarak görev yapan Mesut Erin, kendine ait olan 1 adet koyunu ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına bağışlamak üzere Gölbaşı Kaymakamlığına getirerek görevlilere teslim etti. Koyununu kampanyaya bağışlayan 35 yaşındaki Mesut Erin, “Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu, ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına ben de koyunumu bağışlıyorum” dedi.
Daha sonra açıklamalarda bulunan Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal ise “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen ‘Biz bize yeteriz’ kampanyası kapsamında Hamzalar köyümüzde yaşayan Mesut Erin isimli vatandaşımız kampanyaya destek amacıyla bizlere ulaşarak 1 adet koyun bağışlamak istediğini belirtti. Bizler de Mesut Erin isimli vatandaşımızın yapmış olduğu bağışı kabul ettik ve uygun yerlere dağıtımını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla yapacağız ve bundan mutluluk duyacağız. Mesut kardeşime bu ince düşüncesinden ve davranışından ötürü çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bağışlanan koyun için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ücretin kampanya hesabına yatırılacağı ve koyunun ise kesilerek etinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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