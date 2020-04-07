Adıyaman'da 1 köy karantinaya alındı

<br>ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN'da, aynı aileden 2 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca, yaşadıkları Işıklı köyü karantinaya alındı.<br>Merkeze bağlı Işıklı köyünde yaşayan aynı aileden 2 kişi, geçen cumartesi günü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. İkilinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. İsimleri açıklanmayan 2 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.<br>Bu gelişme üzerine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, 2 koronavirüs hastasının yaşadığı Işıklı köyünün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. 14 gün süreyle karantina uygulanacak olan köye giriş-çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-04-07 17:58:38<br>
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