Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

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Adıyaman’da yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 2 adet Japon cinsi akvaryum balığı alarak evine giden Zeynal Hazer, Atatürk Bulvarı Valilik kavşağında yolun karşı tarafına geçmek istediği esnada M.A. idaresindeki 07 NM 588 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobilin çarpması sonucu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zeynal Hazer, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hazer’in çarşıdan aldığı balıklar ise vatandaşlar tarafından satıcılara götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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