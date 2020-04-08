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(Görüntülü) Adıyaman?da Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi ziyarete kapatıldı

DHA

ADIYAMAN'da, Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete ve ziyarete kapatıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mara Mahallesi'nde bulunan Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi, ibadet ve ziyarete kapatıldı. Kiliseye gelen vatandaşlar içeriye alınmazken, yetkililer gelenlere ibadetlerini evlerinde yapmaları uyarısında bulundu. Kilisenin tekrar ne zaman ibadete ve ziyarete açılacağı ise belirtilmedi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman 2020-04-08 15:48:03

(Görüntülü) Adıyaman?da Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi ziyarete kapatıldı

ADIYAMAN'da, Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete ve ziyarete kapatıldı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mara Mahallesi'nde bulunan Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi, ibadet ve ziyarete kapatıldı. Kiliseye gelen vatandaşlar içeriye alınmazken, yetkililer gelenlere ibadetlerini evlerinde yapmaları uyarısında bulundu. Kilisenin tekrar ne zaman ibadete ve ziyarete açılacağı ise belirtilmedi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman <br>2020-04-08 15:48:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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