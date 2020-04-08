(Görüntülü) Adıyaman?da 3 katlı binaya yıldırım düştü

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

ADIYAMAN?da, etkili olan sağanakla birlikte 3 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği evdekiler ise yaşadıkları korkuyla kendilerini dışarıya attı. <br>Kentte etkili olan sağanak yağışla birlikte Siteler Mahallesi'nde 3 katlı bir evin çatısına yıldırım isabet etti. Yaralanan olmadığı olayda binada oturanlar panikle dışarı çıktı. Binara yaşayan Ayşe Doluca (75), yıldırımın düşmesiyle çok korktuğunu ve komşuların yardımı ile dışarı çıktığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman <br>2020-04-08 17:58:36<br>

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