"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay, Adıyaman’da kartpostallık görüntüler oluşturdu.



Ay'ın Dünya'ya her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğu Süper Ay, Adıyaman’da seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Süper Ay, dünyaya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir küre gibi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Öte yandan ‘Süper Ay’ın bir sonraki tutulması ise 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.

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