Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

"Bu gidiş gidiş değil"

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Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.K. idaresindeki 02 ABC 116 plakalı otomobil ile Ali Karakoç idaresindeki 02 FT 268 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesi DSİ Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ali Karakoç yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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