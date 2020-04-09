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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türk Kızılay’ı yardımlarını sürdürüyor

İHA

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi, 2020 yılının ilk ayından itibaren bir çok yardım faaliyeti ve etkinliğe imza attı.

Türk Kızılay’ı yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi, 2020 yılının ilk ayından itibaren bir çok yardım faaliyeti ve etkinliğe imza attı.
Türk Kızılay Adıyaman Şubesi, 24 Ocak Elazığ Depremi sonrasında depremden etkilenen Adıyaman’ın Gerger ve Sincik’te 198 adet ısıtıcı, 1500 adet gıda kolisi, 5 ton un, 3 bin 600 adet makarna, 1500 adet muhtelif giyim, 1500 adet hijyen malzemesi dağıtılmış olup ayrıca bağışçılar tarafından 12 bin 730 TL Elazığ deprem bölgesine gönderildi. Ayrıca Elazığ depremi dolayısıyla deprem bölgesine 2 defa 20'şer kişilik Genç Kızılay ekibi ve gönüllüler gitti.
İdlib Yardım Kampanyası kapsamında Türk Kızılay Adıyaman Şubesi tarafından 10.500 kg bulgur, 10.610 kg makarna, 30 adet battaniye, 93 adet muhtelif giyim, 32 kg konserve kavurma, 60 kg. mercimek, 60 kg pirinç, 241 kg zeytin yardımı, Adıyaman Üniversitesi tarafından 23 ton un ve Bozgün Mühendislik tarafından 1 adet yaşam konteynırı şubesine bağışlanarak İdlib'e gönderildi. Bağışçılar tarafından 10 bin TL nakdi bağış yapılmış İdlib'e gönderildi.
Yılbaşından bugüne kadar 200 aileye gıda, 253 aileye muhtelif giyim dağıtılmış, 28 aileye nakdi yardım yapıldı.
Tüm dünya korona virüs ile mücadele ederken Türkiye’de de virüsün yayılmaması için alınan önlemler neticesinde risk grubunda olan ve evden çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşların yardımına Kızılay gönüllüleri yetişiyor. Kızılay gönüllüleri yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşların market alışverişlerini yaparak onlara destek oluyor.
Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut, “Sosyal yardım çalışmalarına aralıksız devam eden Türk Kızılay Adıyaman Şubesi Covid19 konusunda da bir yandan bilgilendirme yaparken bir yandan da farklı bir çalışmaya daha imza atarak yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşların market ihtiyaçlarını gideriyor. Türk Kızılay Adıyaman Şubesi kendi sorumluluk alanları içerisindeki valilik ve muhtarlarla koordineli olarak yaptığı çalışmada Vefa Sosyal Destek Gruplarını kurarak, genç Kızılay gönüllüleri, evden çıkması riskli olan vatandaşları arayarak varsa ihtiyaçlarını öğreniyor. Sonrasında Genç Kızılay gönüllüleri, şube çalışanları market alışverişi için yardım talep eden vatandaşın alışverişini yaparak evine götürüyor ve hijyen kuralları çerçevesinde kendisine teslim ediyor. Gönüllüler, korona virüse karşı korunmak için yapılması gereken hijyen kuralları hakkında bilgi veriyor.
Adıyaman’da tüm mahalleri kapsayacak bir planlama ile 5 araç ve 15 personelle ekipler halinde ihtiyaç sahibi 400 aileye kavurma, hijyen paketi ve çocuk bezi dağıtımları yapılmış, ve yapılmaya devam edilmektedir.
Covid19 salgını dolayısıyla Gerger ve Sincik'de 500 ihtiyaç sahibi aileye 500 adet gıda kolisi ve 500 adet hijyen paketi (içerisinde şampuan, kolonya, el sabunu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, arap sabunu, bulaşık süngeri, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, diş macunu, diş fırçası, tıraş bıçağı ve tıraş köpüğünden oluşan hijyen paketi) çocuk kiti yardımları yapılmıştır.
Adıyaman İl ve İlçelerimizde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere şubemiz tarafından planlama yapılmış olup 340 kişiye nakdi yardım, 660 adet gıda kolisi, 1000 aileye hijyen malzemesi ve kavurma, 330 aileye 100 TL’lik (toplamda 33.000 TL) alışveriş kartı yardımları yapılmaya devam edilmektedir.
Sırbistan ve Karadağ’dan ülkemize gelen 520 vatandaşımız Adıyaman’da ki Yediyaman ve Safvan yurtlarında, 14 gün boyunca karantinada tutulmaktadır. Bu dönemde vatandaşlarımızın 3 öğün yemek ihtiyacı Türk Kızılay Adıyaman Şubesi tarafından karşılanmaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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