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Milletvekili Aydın’dan 10 Nisan Polis Günü mesajı

İHA

AK parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yılı münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Türk Polis Teşkilatı çelik gibi bir iradeyle 175 yıldır devletinin emrinde, milletinin hizmetindedir" dedi.

Milletvekili Aydın’dan 10 Nisan Polis Günü mesajı

AK parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yılı münasebetiyle yayımladığı mesajında, “Türk Polis Teşkilatı çelik gibi bir iradeyle 175 yıldır devletinin emrinde, milletinin hizmetindedir” dedi.
Ahmet Aydın, Türk Polis Teşkilatının 175 yıldır sahip olduğu köklü teşkilat yapısı ile milletimizin asayiş, huzur ve güvenliğini temin etmek, malının, canının ve namusunun güvenliğini sağlamak, insan hak ve özgürlüklerini korumak için dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın güvenliği için faaliyetlerini büyük bir titizlikle sürdürdüğünü vurguladı.
Aydın mesajında, “Her zaman ve her yerde göstermiş oldukları büyük fedakarlık, sabır ve cesaret, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlama noktasında, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hiçbir zaman mücadele etmekten kaçınmayan emniyet teşkilatı mensuplarımız aziz milletimizin göz bebeğidir.
Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde ve aynı zamanda güvenli bir huzur ortamında varlığını sürdürebilmesi için canı ve kanı pahasına mesai vermekte ve mücadele etmektedir.
Devlet ve millet olarak maruz kalınan iç ve dış tehlikelere karşı her türlü önlemi alarak, hukuk düzeninin sağlanması, huzur ve asayişin temini için özveriyle görev yapan polisimiz dün olduğu gibi bugünde faaliyetlerini büyük bir titizlikle sürdürmektedir.
Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, vazife başında hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir hayat diler, emniyet teşkilatında görev yapan tüm görevlilere, aile fertleri ve meslektaşlarıyla beraber sağlık, başarı ve esenlikler temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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