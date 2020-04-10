Samsat’ta maskeler ücretsiz dağıtıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maske satışının yasaklandığını açıklaması üzerine Samsat Belediye Başkalığınca vatandaşların mağdur olmaması için işyeri ve halkın yoğun olduğu yerlerde ücretsiz olarak maske dağıtımı yapıldı.

PTT Kargo aracılığıyla ücretsiz olarak evlere teslim edilecek olan maskelerin vatandaşlara ulaşana kadar geçecek süre içerisinde kullanılması için Samsat Belediyesi tarafından ücretsiz olarak maske dağıtıldığını açıklayan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılması gereken her ne olursa belediye olarak yapacaklarını ifade etti.

Başkan Fırat, "Virüsün yayılmasını önlemek için zamanında tedbir alınması çok önemlidir. Sağlık bakanımız ve diğer yetkililer her gün bizleri uyarıyorlar. Sosyal mesafe, temas ve izolasyonun çok önemli olduğu vurgulanıyor. Bunlar çok zor şeyler değil. Kurallara uyarsak daha kısa zamanda hayatımız normale döner. Tedbirlerden bir tanesi de maske takmaktır. Başka ülkeler maske savaşı verirken, bizim ülkemizde Cumhurbaşkanımızın talimatı ile ücretsiz dağıtılıyor. Bizler de bu amaca hizmet etmek için işyerlerimizde ve sokaktaki vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtıyoruz" diye konuştu.

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