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Çatan, esnafın sorunlarına dikkat çekti

İHA

Çatan, esnafın sorunlarına dikkat çekti

Adıyaman’ın Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, korona virüsü sebebiyle işleri olumsuz etkilenen esnafın sorunlarına dikkat çekti.
Korona virüs salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında Kahta ilçesinde de birçok iş yerinin kapatılmasını değerlendiren Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, esnafın çaresiz bir şekilde devletin en kısa zamanda tedbirini almasını beklediğini, elektrik, su ve kira gibi sorunların çözülmesi için yeni adımların atılması gerektiğini ifade etti.
Esnafın, Korona virüs sebebiyle faaliyetlerine ara verilirken diğer meslek kollarındaki esnafın da siftahsız dükkan kapattığını vurgulayan Başkan Tahsin Çatan, kira, stopaj, elektrik, su, doğal gaz gibi enerji maliyetleri, sosyal güvenlik primleri gibi ödemelerinde büyük sıkıntı çektiğini söyledi.
Esnafın sorunlarına ivedilikle çözüm bulunmasını talep eden Başkan Çatan, “Korona virüs sebebiyle onlarca meslek kolundaki esnaf ve sanatkarlarımızın faaliyetlerine ara verilirken diğer meslek kollarındaki esnafımız da siftahsız dükkan kapatıyor. Ancak kira, stopaj, elektrik, su, doğal gaz gibi enerji maliyetleri, sosyal güvenlik primleri gibi ödemeleri devam ediyor. Esnafımız bu anlamda büyük sıkıntılar çekiyor. Esnafın sorunlarına ivedilikle çözüm bulunmasını talep ediyoruz. Korona virüs sebebiyle ticari faaliyetlerine geçici süre ile ara verilen esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımıza özel bir paket hazırlanmalı. Ayrıca esnafa en az 6 ay kira desteği verilmelidir. Hiçbir engel ve prosedür olmaksızın talepte bulunan her esnafımıza sıfır faizsiz, minimum 50 bin TL kredi imkanı sağlanmalıdır. Esnaf ve sanatkarımıza verilecek 50 bin liralık faizsiz kredi ile esnafımız devlete olan vergi, BağKur, SSK gibi borçlarını ödeyeceği için devletimizin bir kaybı olmayacaktır. Çünkü devletin verdiği para yine kendisine geri dönecektir. Öte yandan esnafın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırmaya gidilmeli. Kısıtlı sermayesi ile ayakta kalma mücadelesi veren esnafımızın dayanma gücünü artıracak tedbirler bir an önce uygulamaya konulmalı. Esnafa yönelik yapılacak yeni bir özel paket ile başta esnafımız olmak üzere vatandaşlar ve piyasada psikolojik açıdan büyük bir rahatlama meydana gelecektir. Çünkü esnafa verilen her türlü destek ve teşvik doğrudan ekonomiye yansıyarak piyasayı rahatlatacaktır. Devletin sırtındaki en büyük istihdam yükünü alan esnafa sağlanacak her türlü destek ve teşvik ülkemiz ekonomisinde olumlu izler bırakacağını unutmamalıyız. Ülkemizin ve halkımızın sağlığı bakımından alınan tüm kararları esnaf ve sanatkarlar camiası olarak sonuna kadar destekliyoruz” diye konuştu

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