Dolu yağışı Gölbaşı’nı beyaza bürüdü

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi dolu yağışı sonrası beyaza büründü.

Gölbaşı ilçesinde öğleden sonra etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Nisan ayında yağan dolu ilçede kış aylarını aratmadı. Dolu ile birlikte sokakta kısa süreli taşkın yaşandı. Kentin beyaza büründüğü dolu yağışını balkonlardan ve pencerelerden izleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı kenti beyaza bürürken, ağaçların çiçekleri ve yaprakları döküldü. Kentin yüksek yerlerinde bulunan cadde ve sokaklar ile çatılar beyaza bürünürken, Gölbaşı gölleri civarında ise karla karışık yağmur yağdı.

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